Walibi Belgium

Walibi Belgium deelt eerste promotie voor Halloween: 'Nieuwe golf van terreur'

Vandaag, 11.30 uur

VIDEO Walibi Belgium is gestart met het promoten van Halloween. Net als vorig jaar wordt het pretpark in het najaar omgedoopt tot Ibilaw: het omgekeerde van Walibi. In een video duikt een camera in een putdeksel bij boomerang coaster Cobra. Hoofdpersonage Bill blijkt zich schuil te houden in een rioolstelsel.

Walibi spreekt over "een nieuwe golf van terreur", op achttien dagen tussen zaterdag 11 oktober en zondag 2 november. Het pretpark belooft meerdere nieuwigheden, waaronder een nieuw spookhuis in themagebied Dock World. Het thema: een aquarium.

Er komt later meer informatie over naar buiten. Het haunted house Fear Factory, dat tijdens de afgelopen editie werd gepresenteerd, keert niet terug. Wel gaan de spookhuizen Silence, Mine Blast en The Curse of Amun weer open. In totaal zijn er vier scare zones, waarvan drie nieuwe. Ook komt er een nieuwe show.



