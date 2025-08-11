Leveranciers

Duitse glijbaanfabrikant in opspraak na ongeluk op grootste cruiseschip ter wereld

VIDEO Het Duitse attractiebedrijf Wiegand Rides ligt onder een vergrootglas na een bizar ongeluk met een waterglijbaan op het grootste cruiseschip ter wereld. Op de Icon of the Seas van rederij Royal Caribbean brak afgelopen week een deel van de glijbaan Frightening Bolt af tijdens gebruik. Twee passagiers raakten gewond.

De bekende attractiebouwer heeft nog geen verklaring gegeven voor het incident. Het ongeval gebeurde terwijl het schip onderweg was in het Caribisch gebied. Volgens de rederij brak een deel van de kunststof glijbuis los, waardoor twee inzittenden tijdens de rit in aanraking kwamen met de buitenlucht.

Beide bezoekers liepen lichte verwondingen op, maar hoefden het schip niet te verlaten voor medische behandeling. Royal Caribbean laat weten dat de oorzaak van het defect wordt onderzocht. De betreffende glijbaan blijft tot nader order gesloten. Andere glijbanen op het schip zijn na inspectie heropend.



Valluik

Frightening Bolt is een opvallende waterglijbaan van ruim 14 meter hoog, onderdeel van waterpark Category 6 op de Icon of the Seas. De waterattractie - in gebruik genomen in 2024 - start met een valluik. Volgens Royal Caribbean gaat het om 's werelds hoogste glijbaan op een cruiseschip.



De Icon of the Seas is het vlaggenschip van Royal Caribbean en vaart sinds januari 2024. Het schip is 365 meter lang, weegt meer dan 250.000 ton en biedt plaats aan ruim 7.600 passagiers en bemanningsleden. Aan boord bevinden zich acht themagebieden, zeven zwembaden en tientallen bars en restaurants.



Duinrell

Wiegand Rides, gevestigd in het Duitse Rasdorf, levert wereldwijd attracties aan pretparken, vakantieparken en cruiseschepen. Het bedrijf staat bekend om rodelbanen en glijbanen. Voorbeelden van Wiegand-attracties in de Benelux zijn de Rodelbaan in Duinrell, Maximus' Blitz Bahn in Toverland en Dawson Duel in Bellewaerde Park.