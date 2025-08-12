Welkom!
Kermis

Eigenaar van kermisattractie Predator geeft openheid van zaken na ongeluk: 'Incident mag nooit meer gebeuren'

Vandaag, 13.42 uur

De eigenaar van een Duitse kermisattractie is opvallend transparant na een ongeval. Bij de attractie Predator brak afgelopen weekend een onderdeel af, waardoor een bezoeker gewond raakte. Op social media deelt kermisfamilie Kaiser welke maatregelen genomen worden om herhaling te voorkomen.

Bij een gondel raakte een achterklep los. "Zo'n incident mag nooit meer gebeuren", schrijft de exploitant in een zeldzaam openhartige verklaring. "Veiligheid en kwaliteit hebben bij ons prioriteit." In samenwerking met een polyesterbedrijf en keuringsinstantie TÜV zijn alle kleppen gerepareerd én verstevigd in een werkplaats.

De eigenaar schakelde verschillende specialisten in om alle onderdelen na te lopen. "Ze onderzoeken alle componenten, documenteren de resultaten en bevelen indien nodig verdere maatregelen aan. De veiligheid van onze gasten en medewerkers is voor ons het belangrijkst."

Gedachten
Men wenst het slachtoffer een spoedig herstel. "Onze gedachten zijn bij de gewonde." Het is vrij ongebruikelijk dat een kermisexploitant na een ongeluk direct openheid van zaken geeft.

"Om de grootst mogelijke transparantie te blijven bieden, zullen we in de toekomst rondleidingen achter de schermen geven, zodat fans alles kunnen zien en begrijpen", vult de familie aan. Van zaterdag 17 tot en met dinsdag 20 augustus staat de Predator zoals gepland in de Duitse gemeente Wenden.

