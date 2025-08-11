Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Kind (1) valt uit attractie in Attractiepark Slagharen: lengte-eis verhoogd

In Attractiepark Slagharen is een jongetje van 1 jaar uit een attractie gevallen. De dreumes maakte afgelopen woensdag een ritje in de Convoy Race, een eenvoudige rondrit met wagentjes. Volgens zijn moeder brak de sluiting van een veiligheidstouw af. Daardoor zou het kind uit het karretje zijn gekukeld.

De 16 maanden oude bezoeker uit Almere, die alleen in de attractie zat, liep een paar schrammen op. Zijn moeder benadrukt dat het voorval veel ernstiger had kunnen aflopen. Ze beweert ook dat een medewerker niet direct de noodstop activeerde. De karretjes zouden aanvankelijk gewoon doorgereden zijn.

Een woordvoerder van Slagharen ontkent dat. "De operator zag dat het kind uit de attractie was en heeft direct de attractie gestopt", laat hij weten in een verklaring. "Medewerkers hebben direct volgens protocol gehandeld en interne en externe medische hulp ingeschakeld, wat de normale procedure is."



Intern onderzoek

Na onderzoek bleek er voor het kind geen extra medische zorg nodig te zijn, aldus de voorlichter. "Er is contact met de familie en het gaat goed met de gast." Een intern onderzoek moet uitwijzen hoe het incident kon gebeuren. In de tussentijd blijft de Convoy Race wel operationeel, maar uit voorzorg is de minimumlengte verhoogd.



Voorheen moesten kinderen 70 centimeter lang zijn om een ritje te maken. Dat is voorlopig 85 centimeter. De attractie was en is gecertificeerd door keuringsinstantie TÜV, zo geeft Slagharen aan. De maximumlengte blijft 120 centimeter.



Overkapping

"Alle operationele en veiligheidsprocedures, inclusief de lengte-eisen, zijn correct gevolgd door onze medewerkers." De Convoy Race, gefabriceerd door het Italiaanse bedrijf Sartori, bevindt zich onder de overkapping tussen speeltuin Randy's Playground en reuzenrad Chuck Wagon.



