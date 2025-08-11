Welkom!
Kermis

18-jarige vrouw valt uit attractie op kermis in Duitsland: ernstig gewond

Vandaag, 17.55 uur

Op een kermis in de Duitse deelstaat Nedersaksen is een 18-jarige vrouw uit een attractie gevallen. Dat gebeurde zondagmiddag bij de Beat Jumper, een draaiende bank. De kermisbezoeker maakte volgens de autoriteiten een val van ongeveer 3 meter. Ze is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

Het incident vond plaats tijdens het Altstadtfest in de stad Jever. Hoewel de verwondingen ernstig zijn, verkeert de vrouw buiten levensgevaar. Onderzoek moet uitwijzen wat het ongeval heeft veroorzaakt.

Voorlopig wil de exploitant geen commentaar geven. Mogelijk was er iets mis met de veiligheidsbeugel. De attractie is inmiddels al gedemonteerd. Drie jaar geleden kwam dezelfde attractie ook al in het nieuws vanwege een tragisch ongeluk.

Tsjechië
Toen overleed een 18-jarige medewerkster van de Beat Jumper. Ze probeerde op de kermis in Emden een gevallen bril te pakken, maar daarbij werd ze geraakt door de gondel. Beat Jumper werd in 2014 gebouwd door fabrikant Kolmax Plus uit Tsjechië.

Meer kermis
