Kermis

Man zwaargewond bij afbreken van kermisattractie in Eindhoven

Bij het afbreken van een kermisattractie in Eindhoven is vanochtend een man zwaargewond geraakt. Het slachtoffer was aan het werk bij een kindermolen. Toen de attractie op een vrachtwagentrailer werd gezet, ging het fout: de medewerker kwam klem te zitten.

Volgens omstanders verloor hij veel bloed. Een ambulance heeft de man met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De omgeving is afgesloten voor onderzoek door de politie en de Nederlandse Arbeidsinspectie. In een verklaring laat de organisatie weten dat men hoopt dat de man er snel bovenop komt.

De kermis in Eindhoven wordt gepresenteerd als een tijdelijk pretpark onder de naam Park Hilaria. Het evenement duurde van vrijdag 1 tot en met zondag 10 augustus. Op de 23e editie van de kermis kwamen afgelopen week meer dan 500.000 bezoekers af.