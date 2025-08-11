Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Kermis

Man zwaargewond bij afbreken van kermisattractie in Eindhoven

Vandaag, 12.29 uur

Bij het afbreken van een kermisattractie in Eindhoven is vanochtend een man zwaargewond geraakt. Het slachtoffer was aan het werk bij een kindermolen. Toen de attractie op een vrachtwagentrailer werd gezet, ging het fout: de medewerker kwam klem te zitten.

Volgens omstanders verloor hij veel bloed. Een ambulance heeft de man met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De omgeving is afgesloten voor onderzoek door de politie en de Nederlandse Arbeidsinspectie. In een verklaring laat de organisatie weten dat men hoopt dat de man er snel bovenop komt.

De kermis in Eindhoven wordt gepresenteerd als een tijdelijk pretpark onder de naam Park Hilaria. Het evenement duurde van vrijdag 1 tot en met zondag 10 augustus. Op de 23e editie van de kermis kwamen afgelopen week meer dan 500.000 bezoekers af.

Meer kermis
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be