Kermis

Attractie verliest onderdeel: kermisbezoeker gewond

Gisteren, 22.21 uurBeeld: FunFairThomas e.a.

Bij een ongeluk op één van de grootste kermissen in Duitsland is een bezoeker gewond geraakt. Tijdens de laatste dag van de Cranger Kirmes in Herne kwam een onderdeel van de attractie Predator los. Een man liep een snijwond op aan zijn hoofd.

Het incident vond vanavond rond 18.50 uur plaats. Het slachtoffer werd geraakt door een losgeraakte achterklep van een gondel. Een vrouw die in de buurt stond, begon te hyperventileren. Hulpverleners hebben zich over de twee ontfermd.

De man is uiteindelijk naar het ziekenhuis gebracht. Toegesnelde politieagenten hebben de attractie afgezet om bewijsmateriaal veilig te stellen. Er werd ook een drone ingezet voor onderzoek. Morgen wordt het gevaarte afgebroken.

Italiaanse fabrikant
De Cranger Kirmes brengt jaarlijks ruim vier miljoen mensen op de been. Predator is een attractie van het type top star tour, in 1997 gebouwd door de Italiaanse fabrikant Moser's Rides. Waaghalzen nemen plaats in hangende gondels in een kantelend en tollend rad, dat op een draaiend platform staat.

