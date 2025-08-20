Welkom!
Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Attractiepark Slagharen toont zeldzame beelden uit beginjaren in wachtrij

Vandaag, 15.55 uur

FOTO'S Attractiepark Slagharen trakteert bezoekers op historische beelden. In de wachtrij voor monorail Pioneer Express 63 zijn sinds enkele weken video's te zien uit de beginjaren van de Overijsselse vakantiebestemming, dat destijds nog Shetland Ponypark werd genoemd.

De monorail van Slagharen werd in 2021 vernieuwd. Sindsdien staat de attractie in het teken van de geschiedenis van het park. Passagiers passeren een nagebouwde werkkamer van oprichter Henk Bemboom én twee tunnels met nostalgische foto's.

Het scherm hangt er al sinds de renovatie, maar de afgelopen jaren werd het niet gebruikt. Deze zomer kijken wachtende bezoekers naar bijzondere filmpjes die tonen hoe het resort er tientallen decennia geleden uitzag.

Station
De monorail uit 1978 rijdt een rondje door het park: er is maar één station. Dat bevindt zich tussen zweefmolen Apollo en draaimolen Merry Go Mad. De naam Pioneer Express 63 is een verwijzing naar het openingsjaar van Attractie- en Vakantiepark Slagharen; 1963.







