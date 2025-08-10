Europa-Park Resort

Nieuw concept voor restaurantattractie Europa-Park: menu ontwikkeld door vier sterrenchefs

FOTO'S Europa-Park vernieuwt de chique restaurantattractie Eatrenalin. De horecabeleving, waarbij bezoekers eten voorgeschoteld krijgen terwijl ze in karretjes door verschillende ruimtes rijden, heeft sinds kort een nieuwe chef-kok. Hij introduceert deze maand een nieuw menu, met hulp van andere sterrenchefs.

Eatrenalin verwelkomde in maart chef-kok Alexander Mayer, maar enkele maanden later werd hij alweer vervangen. Nu wordt het restaurant geleid door tweesterrenchef Peter Hagen-Wiest, die ook al geruime tijd Europa-Park-restaurant Ammolite runt. Onder zijn leiding is een nieuw menu ontwikkeld.

Europa-Park spreekt over "een innovatief en uniek menuconcept", waarbij Hagen-Wiest drie collega-chefs om hulp vroeg. Het gaat om tweesterrenchefs Christian Kuchler, Stefan Heilemann en Paul Stradner, bekend van toprestaurants in Frankrijk en Zwitserland. In totaal staan de vier chefs dus garant voor acht Michelinsterren.



Opnieuw gedefineerd

Samen hebben ze het achtgangenmenu van Eatrenalin "volledig opnieuw gedefineerd", meldt het park. Iedere chef kreeg een eigen ruimte toegewezen. Ze ontwikkelden een gerecht met een "persoonlijke touch". Eatrenalin bestaat uit de scènes Lounge, Waterfall, Discovery, Ocean, Taste, Umami, Universe en Incarnation.



Stefan Heilemann werd verantwoordelijk voor het Ocean-deel, Paul Stradner richtte zich op de Umami-zaal en Christian Kuchler bedacht gerechten voor de Universe-kamer. Hagen-Wiest nam de andere scènes voor zijn rekening.



Volle glorie

Half augustus worden de eerste nieuwe creaties gepresenteerd. Vanaf zondag 31 augustus is het menu in volle glorie te ervaren. Een standaardticket voor Eatrenalin kost 255 euro per persoon. Er zijn ook luxere opties van 315 of 445 euro.







