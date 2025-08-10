Walibi Belgium

Walibi Belgium laat bezoekers 145 euro betalen om verloren spullen terug te krijgen

FOTO'S Iets verloren in Walibi Belgium? Het pretpark vraagt tegenwoordig geld voor het zoeken naar verloren voorwerpen. Als bezoekers een tas, telefoon of ander item hebben laten vallen uit een attractie, moeten ze 145 euro betalen voor een zoekactie door het personeel. Ze krijgen daarbij niet de garantie dat het item ook daadwerkelijk gevonden wordt.

Daarover klaagt een vrouw in een inmiddels verwijderde TikTok-video. De bezoeker maakte deze maand een ritje in de nieuwe familieachtbaan Mecalodon, waarbij passagiers verplicht zijn hun tas mee te nemen in de trein. Dat ging mis: de tas, met daarin onder meer haar bril en telefoon, vloog uit het karretje.

De vrouw zag haar tas liggen naast de baan. Ze beweert dat het twee minuten geduurd zou hebben om het voorwerp te pakken. Toch moest ze 145 euro betalen. In het TikTok-filmpje spreekt ze over een rampzalige ervaring en "de ergste dag ooit". Ze drukt kijkers ook op het hart om tassen vooral niet mee te nemen in de treinen, ook al is dat de regel.



Berucht

De tiktokker beweert dat Mecalodon berucht is om verloren objecten: de medewerkster die haar spullen terugbracht, zou een dag eerder nog vijf tassen hebben teruggevonden.







Walibi Belgium laat in een reactie weten dat de attractie wel degelijk geschikt is om tassen mee te nemen, vanwege het ontbreken van inversies of andere heftige elementen. Bezoekers moeten dan wel de instructies volgen: items dienen vastgeklemd te worden tussen de voeten.



Optioneel

De betaalde zoekacties zijn optioneel. In plaats van periodieke zoektochten worden werknemers nu per opdracht op pad gestuurd. Het tarief van 145 euro is gebaseerd op de personeelskosten van twee personen na sluitingstijd. Zij zoeken maximaal een uur naar de spullen in zogeheten "rode zones": gebieden rond een attractie die niet toegankelijk zijn voor publiek.



De regel staat sinds dit jaar ook in het officiële parkreglement. "Elke bezoeker die een specifieke zoekopdracht wil laten uitvoeren naar een verloren voorwerp (telefoon, autosleutels, enz.) moet de kosten van deze zoekopdracht, een vast bedrag van 145,00 euro inclusief btw, vooraf betalen aan de kassa van het park", valt er te lezen.



