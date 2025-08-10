Welkom!
Kermis

Kermisexploitant en medewerker in elkaar geslagen op kermisterrein

Gisteren, 14.37 uurBeeld: FunFairs Europe

De kermis in de Belgische plaats Turnhout is opgeschrikt door een heftig geweldsincident. In de nacht van donderdag op vrijdag werden de uitbater en een medewerker van een eetkraam in elkaar geslagen. Volgens regionale media liep één van de twee een schedelbreuk op.

De dader en een slachtoffer zijn bekenden van elkaar. Een geschil in de privésfeer zou geleid hebben tot een conflict op het kermisplein op de Grote Markt. Nieuwssite HLN meldt dat het tweede slachtoffer mogelijk in coma verkeert. De autoriteiten kunnen dat niet bevestigen.

Het volksfeest in Turnhout begon vrijdag. De kermis duurt nog tot en met zondag 24 augustus. In het belang van het onderzoek wil de politie op dit moment geen inhoudelijk commentaar geven over de zaak. Het is dan ook niet duidelijk of de dader al gepakt is.

