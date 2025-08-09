Efteling

Nóg een Efteling-pubquiz: fans kunnen dit jaar twee keer meedoen

Efteling-fans kunnen zich dit najaar opmaken voor nóg een pubquiz over het Kaatsheuvelse sprookjespark. Op zaterdag 20 september vindt in Drunen een Efteling-pubquiz plaats, die inmiddels volledig uitverkocht is. Efteling-fansite De Vijf Zintuigen komt met een eigen editie op vrijdag 21 november. Die wordt gehouden in de Efteling.

Voorheen was er één Efteling-pubquiz, maar de initiatiefnemers hebben zichzelf opgesplitst: de vragenmakers begonnen een losstaand evenement in Drunen, terwijl de toenmalige organisatoren nu uitwijken naar het Fata Morgana Paleis in de Efteling. De kaartverkoop voor de quiz in november start vandaag, via vijfzintuigen.nl.

Ook hier draait alles om kennisvragen en puzzels over de Efteling. Men belooft "een goed verzorgde avond uit, met verrassende vragen, gezellige teams en een unieke locatie in het park". Omdat het evenement na sluitingstijd plaatsvindt, is een los Efteling-ticket niet nodig.



Presentatie

Parkeren is gratis en frisdrank, koffie, bier en wijn zijn inbegrepen. De presentatie is in handen van Bram Limberger. Teams kunnen vier tot zes personen bevatten. Wie een kleiner groepje heeft of alleen komt, wordt samengevoegd. De zaal opent om 19.00 uur, de quiz gaat van start om 19.30 uur.