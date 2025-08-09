Europa-Park Resort

Storing zorgt voor chaos in Europa-Park-zwembad Rulantica: bezoekers weg zonder te betalen

FOTO'S Een storing heeft vrijdagavond voor chaos gezorgd in Rulantica, het waterpark van Europa-Park. Bezoekers van het Zuid-Duitse zwemparadijs dragen een polsbandje, een zogeheten Rula-band, om eten, drinken en activiteiten af te rekenen. Door een technisch probleem functioneerde het betaalsysteem niet.

Het was daardoor niet mogelijk om bij vertrek de rekeningen te betalen. Ook de uitgangspoortjes werkten niet meer. Bij de kassabalies ontstonden dan ook lange rijen. Medewerkers deden aanvankelijk nog een poging om alle aankopen met de hand af te rekenen, maar dat bleek geen succes.

Bezoekers vertellen aan Looopings dat er niet gecommuniceerd werd over de situatie, ook niet na meer dan een uur wachten. Uiteindelijk kwam een medewerker met een stapel Duitse formulieren aan, om contactgegevens op te schrijven en achter te laten.



Gratis

Veel aanwezigen schreven echter foutieve informatie op, zodat ze de hele dag gratis hebben gegeten en gedronken. Er vond geen controle meer plaats op de ingevulde gegevens. Vermoedelijk liep men dus een hoop omzet mis.



"Europa-Park heeft van die momenten waarbij ze alles extreem slecht regelen en dit was er eentje van", schrijft een bezoeker op Instagram. "Totaal geen communicatie. Veel te weinig personeel om alles in goede banen te leiden."



Sommernachtsparty

Rulantica was vrijdag tot middernacht geopend voor de zogeheten Sommernachtsparty. Vandaag vindt hetzelfde evenement plaats. Badgasten zijn welkom van 09.30 tot 00.00 uur, met extra entertainment als dj's, een kinderdisco, waterbingo en een lichtshow.















