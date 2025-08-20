Walibi Holland

Walibi Holland presenteert commercial voor Halloween Fright Nights 2025: Souls for Sale

VIDEO Souls for Sale is dit jaar de slogan van de Halloween Fright Nights in Walibi Holland. Nadat het pretpark gisteren al een eenvoudige teaser online zette, volgt vandaag de bijbehorende commercial. Daarin zien we mascotte Eddie de Clown een gruwelijke veiling leiden.

"We gaan door naar het volgende object", zegt hij. Vervolgens wordt veilingitem nummer 666 gepresenteerd: Cutting Edge. Het blijkt een doodsbenauwde vrouw in een glazen kast. De griezels van de Fright Nights krijgen de kans om op haar te bieden.

Na het uitbrengen van het hoogste bod zakt het slachtoffer naar beneden en worden de wanden van de kast bedekt met bloed. De spot duurt één minuut. Het programma van de Fright Nights wordt later bekend: vandaag start alleen de verkoop van reguliere tickets, tegen een voorverkooptarief. De prijs bedraagt tijdelijk 34,50 tot 37,50 euro.