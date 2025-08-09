Efteling

Video: Efteling-bezoekers zien geen hand voor ogen door dichte mist bij Aquanura

VIDEO Dichte mist heeft voor een mystiek tafereel gezorgd bij watershow Aquanura in de Efteling. In het fonteinenspektakel worden misteffecten gebruikt. Vrijdagavond bleef de mist hangen, waardoor bezoekers rond het Meer van Fantasie even geen hand voor ogen zagen.

Dat gebeurde na de laatste Aquanura-show van de dag, rond 22.30 uur. De dichte mist werd vermoedelijk veroorzaakt door de weersomstandigheden: hoge luchtvochtigheid en het ontbreken van wind.

Het zorgde voor bijzondere beelden. Een filmpje van een toeschouwer toont hoe het wandelpad naast de Aquanura-vijver, aan de kant van het Efteling Grand Hotel, helemaal vol met mist staat. Op lantaarns na is er weinig meer te zien.