Walibi Holland

Medewerkers Walibi Holland keren zich tegen directie met handtekeningenactie

Medewerkers van Walibi Holland hebben onlangs massaal hun onvrede geuit over de directie. Walibi-directrice Mascha Taminiau ontving recentelijk een boze mail, ondertekend door bijna tweehonderd collega's. De directe aanleiding was een interview dat Taminiau in het voorjaar gaf.

Daarin vertelde ze dat veel van haar personeelsleden geen behoefte hebben aan vaste contracten of zekerheid. Bij veel werknemers schoot dat in het verkeerde keelgat, omdat ze juist snakken naar vastigheid. Walibi leunt echter vooral op seizoenskrachten. Zij mogen na drie tijdelijke contracten zes maanden lang niet voor het pretpark werken.

Voor veel Walibi-mensen is dat een doorn in het oog: het liefst zouden ze het hele jaar door aan de slag gaan voor het attractiepark. Taminiau deed in het gesprek voorkomen alsof het beleid eerder een zegen is dan een vloek. "Er zijn juist heel veel mensen die dat fijn vinden, om flexibel te werken - een seizoen te werken en dan iets anders te gaan doen, of er iets bij te doen", zei ze.



Leidinggevenden

Boze medewerkers van de afdeling attracties startten vervolgens een digitale handtekeningenactie. Later sloten collega's van andere afdelingen zich erbij aan, waaronder de horeca. Ook verschillende leidinggevenden lieten hun handtekening achter. Uiteindelijk werd het initiatief gesteund door bijna tweehonderd werknemers.



In gesprek met Looopings beweert een woordvoerder van Walibi dat niet iedereen die de mail ondertekende dezelfde motivatie heeft. "De redenen lopen uiteen zodat eenduidig antwoorden geen sinecure is."



Tegenwerken

De voorlichter benadrukt dat de boodschap van Taminiau draaide om kritiek op de Nederlandse overheid, die flexibel werken zou tegenwerken. "Natuurlijk is niet iedereen daarnaar op zoek, maar er zijn een heleboel mensen - jong én oud - die dat wel goed uitkomt."



De woordvoerder geeft aan dat Walibi per definitie een seizoensbedrijf is. "En dus zijn we bedrijfseconomisch genoodzaakt om met seizoenskrachten te werken. Een bedrijf dat de ene dag 20.000, 2000 of - op gesloten dagen - zelfs helemaal niemand ontvangt, kan daarvoor geen vast personeelsbestand afgestemd op 20.000 gasten uitbouwen."



Afwachting

Walibi noemt het "een economische wetmatigheid die bij de overheid blijkbaar nog niet is doorgedrongen". Het pretpark zegt al diverse stappen ondernomen te hebben. "We zijn in afwachting van de nieuwe wetgeving en proberen daar ons personeelsbeleid op aan te passen."



Daarbij wordt volgens de voorlichter niet alleen rekening gehouden met de wetgeving en Walibi, maar ook met de punten die zijn aangedragen door de ontevreden medewerkers. "Daarover communiceren wij met onze medewerkers via de interne kanalen en gaan dit niet via de pers doen."