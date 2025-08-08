Efteling

De Efteling laat zien: zo werd de allergrootste strik ter wereld gemaakt

VIDEO De Efteling heeft sinds vorige week een nieuw Guinness World Record in handen: het attractiepark presenteerde bij de opening van het Efteling Grand Hotel de grootste strik ter wereld. In een korte video wordt getoond hoe het object gefabriceerd én bevestigd is. Dat was een spannende klus, vertelt Sandra Fischer van de firma ShowTex.

ShowTex is gespecialiseerd in brandwerende stoffen, gordijnrails en bewegingssystemen voor theaters en evenementen. De weersinvloeden vormden de grootste uitdaging. "Er komt straks ook een windmeter op, want als het te hard gaat waaien, dan moeten we 'm eraf gaan halen, ben ik bang", aldus Fischer.

Tot windkracht 5 kon de strik blijven hangen. "We hopen écht dat het helemaal goedkomt." Hoewel de openingsdag van het Grand Hotel gekenmerkt werd door harde regen, scheen op het moment suprême de zon. Bij de openingsceremonie werd bekend dat het record officieel is gebroken.



Atelier

Voor het maken van de strik - 16,7 meter breed en 17,1 meter hoog - was bijna 300 meter aan stof nodig. Vier mensen hebben er wekenlang aan genaaid in een atelier. Vervolgens duurde het opbouwen op locatie twee dagen. Om te voorkomen dat het uitzicht belemmerd zou worden door de strik, kregen verschillende hotelgasten een nieuwe kamer aangeboden.