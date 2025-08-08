Bobbejaanland

Schaatsbaan, wintercircus, Santa's village: dit kun je verwachten van de winteropening in Bobbejaanland

FOTO'S Bobbejaanland licht een tipje van de sluier op over Bobbejaanland Wintert, de nieuwe winteropenstelling van het Vlaamse pretpark. 't Plezantste land is dit jaar voor het eerst toegankelijk in de wintermaanden. Daarvoor wordt een nieuw evenement ontwikkeld, met extra entertainment.

Dankzij een winters fotopunt in het park kunnen bezoekers nu alvast ontdekken wat ze ongeveer kunnen verwachten. Op bordjes worden vier onderdelen genoemd: een schaatsbaan, een wintercircus, Santa's Village en winterse snacks. Een ander reclamebord spreekt ook over een bandenglijbaan.

Men verwacht dat meer dan twintig attracties 's winters operationeel zullen zijn. De ijsbaan wordt gerealiseerd op de grote vijver in het hart van het park. In totaal komen er vier wintershows met muziek, dans en spektakel. Naast mascottes Bobbie en Jody zal ook de Kerstman aanwezig zijn, met zijn elfjes.



Kerstvakantie

Bobbejaanland Wintert vindt plaats in de weekenden in december en tijdens de kerstvakantie. Alleen op donderdag 25 december en donderdag 1 januari blijven de poorten dicht.



Dagtickets zijn online verkrijgbaar voor 16,90 euro. Bij de infobalie kunnen bezoekers momenteel kaarten scoren voor 14,90 euro. Wie een abonnement heeft aangeschaft voor seizoen 2026, mag gratis naar binnen.



















