Attractiepark Toverland

Niet langer de grootste douche van Nederland: Toverland sluit waterval af

FOTO'S Bezoekers van Toverland kunnen niet meer plaatsnemen onder een megadouche. De afgelopen jaren werd een gigantische waterval bij wildwaterbaan Djengu River gepresenteerd als de grootste douche van Nederland. Voorbijgangers kregen de kans om er een nat pak te halen. Met name op extreem warme dagen was de locatie in trek.

Na een grote opknapbeurt werd het gedeelte afgesloten met een houten hek. Het is voortaan niet meer mogelijk om de waterval te gebruiken als douche. Dat heeft met onderhoud te maken, vertelt een woordvoerder aan Looopings. Men wil "toekomstige schade aan de omgeving en de waterinstallatie voorkomen".

Die ontstond daar onder meer door het gebruik van grasmatten, weet de voorlichter. "De hele rotspartij is nu weer opgeknapt en de waterval is weer in gebruik. Dat willen we graag langdurig zo houden." Bezoekers die op zoek zijn naar verkoeling kunnen nog wel uitwijken naar verschillende waterspeeltuinen en waterattracties.







Oude situatie



