Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Molen in Attractiepark Slagharen draait niet meer, molenaar teleurgesteld: 'Essentiële onderdelen verrot'

VIDEO De grote korenmolen in Attractiepark Slagharen draait voorlopig niet meer. Dat meldt de molenaar van De Pionier, zoals de blikvanger heet, zelf op Facebook. Hij geeft aan dat het vanwege achterstallig onderhoud niet meer veilig zou zijn om de molen operationeel te houden.

De Pionier is een rijksmonument uit 1859, sinds de jaren zeventig eigendom van het Overijsselse pretpark. "Gisteren helaas voor het laatst gedraaid", schrijft de molenaar online. Hij geeft aan dat restauratiewerkzaamheden, die twee jaar geleden begonnen, nog steeds niet afgerond zijn.

De molenaar stelt zich opvallend kritisch op. "Er ligt schijnbaar geen prioriteit bij en ik heb niet het idee dat mijn taak als molenaar en beheerder serieus genomen wordt." Draaien is in ieder geval niet meer verantwoord.



Vast aan de ketting

"Nu zijn er essentiële onderdelen verrot en is het niet meer veilig om met deze mooie molen te draaien." Hoe nu verder met het 166 jaar oude monument? "De zeilen heb ik afgenomen en de molen staat nu vast aan de ketting, in afwachting wat er komen gaat..."



De 21 meter hoge molen bevindt zich achteraan het park, in de buurt van waterpark Aqua Mexicana. Een woordvoerder laat aan Looopings weten dat het park het beeldbepalende bouwwerk niet vergeten is. Het is de bedoeling om deze maand in gesprek te gaan over de toekomst met zowel de molenaar als Monumentenzorg Nederland.