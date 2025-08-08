Aqualand Köln

Chloorgas vrijgekomen in Duits waterpark: veertien bezoekers naar het ziekenhuis

Meerdere bezoekers van een Duits waterpark zijn afgevoerd naar het ziekenhuis na een gaslek. In zwemparadijs Aqualand Köln kwam woensdagavond rond 21.00 uur chloorgas vrij. In totaal klaagden 28 personen over irritatie aan de ogen en luchtwegen.

Toen medewerkers gaslucht roken bij de glijbanen, werd besloten om het complex te ontruimen en de brandweer in te schakelen. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse, met maar liefst 24 voertuigen. Veertien badgasten moesten in het ziekenhuis behandeld worden.

Hun verwondingen vielen echter mee. Volgens Aqualand werd het incident veroorzaakt door een technisch defect. In een verklaring bedankt het management de aanwezige bezoekers voor hun begrip en hun kalme reactie. Het probleem kon inmiddels verholpen worden.



Gevaarlijke stoffen

Bij een inspectie door de brandweer zijn geen gevaarlijke stoffen meer aangetroffen. Vandaag is Aqualand weer toegankelijk voor publiek. Aanvankelijk bleven enkele waterglijbanen nog gesloten. Inmiddels zijn alle attracties weer in bedrijf.



