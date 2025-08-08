Magic Park Verden

Dagje pretpark zonder mobiele telefoon? Dan krijg je gratis friet

Kun je zonder je mobiele telefoon tijdens een dagje pretpark? Een Duits attractiepark daagt het publiek uit om naar binnen te gaan zonder mobieltje. Wie meedoet aan de zogeheten Handyfrei-Challenge wordt beloond met een gratis portie friet.

Magic Park Verden in deelstaat Nedersaksen merkte dat bezoekers steeds vaker aan hun telefoon gekluisterd zijn terwijl ze een dagje weg zijn met familie of vrienden. Het park wil naar eigen zeggen "meer mindfulness, oprecht samenzijn en onvergetelijke gedeelde ervaringen" promoten.

"We willen momenten creëren die in je hart voortleven - niet alleen in je telefoongeheugen", zegt directeur Bastian Lampe erover. Hij raadt iedereen aan om smartphones in de auto of thuis te laten liggen. "De rest is pure offline magie."



Minder scrollen

De actie loopt van maandag 18 tot en met zondag 24 augustus. Geïnteresseerden kunnen zich bij binnenkomst registreren bij de entree. Elke deelnemer ontvangt een frietvoucher. Men hoopt op "meer echte connecties en minder scrollen".



Magic Park ligt tussen Bremen en Hannover. Het attractieaanbod bestaat onder meer uit een vrijevaltoren, een waterbaan, een achtbaan en een darkride met draken. Er zijn ook sprookjeshuisjes en dieren te vinden.