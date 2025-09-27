PortAventura World

Attractiebouwer nodigt fans uit achter de schermen van donkere rollercoaster in PortAventura

FOTO'S Pretparkfans hebben deze week een bijzondere blik achter de schermen gekregen bij een achtbaan in het Spaanse pretparkresort PortAventura World. Om te vieren dat PortAventura en attractiebouwer Intamin al dertig jaar met elkaar samenwerken, werden fanclubs en influencers uit de Europese community uitgenodigd voor een zogeheten Lights On Day op vrijdag 26 september.

Daarbij was het voor één keer mogelijk om de in 2023 geopende overdekte achtbaan Uncharted: El Enigma de Penitence te zien met de noodverlichting aan. Uncharted is een multi dimension coaster met verschillende speciale elementen, waaronder vijf lanceringen. Eén daarvan is zijwaarts, omdat de karretjes gecontroleerd kunnen draaien.

Er wordt ook gebruikgemaakt van een draaischijf en een doodlopend gedeelte. Uncharted is 700 meter lang en 12 meter hoog. De attractie bevindt zich in een 16 meter hoge loods, gecamoufleerd door een enorme rotswand. In totaal kostte het project 25 miljoen euro. Het verhaal werd gebaseerd op de Uncharted-games en -speelfilm.



Pretparkbeurs

Normaal gesproken is het vrij donker in het attractiegebouw, maar op de Lights On Day, waar Looopings ook voor uitgenodigd was, kregen fans de kans om alle technische details van dichtbij te bekijken. Op het programma stonden verder bezoekjes aan de technische ruimtes van twee andere Intamin-banen in het resort, Furius Baco en Red Force. Het initiatief hing samen met pretparkbeurs IAAPA Expo Europe in Barcelona.































