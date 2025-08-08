Movie Park Germany

Movie Park Germany belooft 'exclusieve Paramount-attractie' in jubileumjaar 2026

Movie Park Germany viert in 2026 het dertigjarig bestaan met de komst van een nieuwe attractie. Op de oude plek van 3D-simulator The Lost Temple wordt een nieuwe beleving gerealiseerd rond een filmmerk van Paramount. Details ontbreken nog. Verder staat het jubileumseizoen in het teken van opknapbeurten en nieuw entertainment.

The Lost Temple was voor het laatst geopend in 2023. Het was aanvankelijk de bedoeling om al in 2025 een vervangende attractie te presenteren, maar dat plan werd op de lange baan geschoven. Dit jaar wordt de locatie gebruikt voor de tijdelijke dino-expositie World of Dinos. In 2026 komt er alsnog iets nieuws.

"Een belangrijke sleutelscène in het seizoen 2026 zal worden gespeeld door een nieuwe exclusieve Paramount-attractie, die de huidige attractie The Lost Temple zal vervangen en het filmparkkarakter van het park verder zal benadrukken", meldt het Duitse filmpark. Welk merk aan de attractie gekoppeld zal worden, is afwachten.



Avontuur en actie

"Met deze attractie doet Movie Park Germany zijn motto Hollywood in Germany eer aan en laat het de gasten onderdompelen in de productie en opnames van de wereldberoemde Paramount Pictures", belooft men. Bezoekers worden figuranten van een grote filmproductie, "waar achter elke hoek avontuur en actie op de loer liggen".



Het blijft niet bij een nieuwe attractie: Movie Park frist ook de bekende Hollywood Boulevard bij de entree op. "Een nieuw kleurconcept, thematische decoraties en rekwisieten staan op het draaiboek voor het jubileumjaar en laten enkele gevels en decors in de filmwereld in nieuwe glorie stralen", zegt het park over de make-over.



Jubileumparade

In parkdeel The Hollywood Street Set komt ook een nieuwe jubileumparade voorbij, met nieuwe wagens, nieuwe muziek en nieuwe kostuums. Het doel is "om oude Hollywood-glamour te combineren met moderniteit". Vanaf de paasvakantie staat extra Nickelodeon-entertainment op het programma.



Movie Park verwelkomt eveneens extra tv-helden. "Nieuwe karakters zullen de Hollywood-set opschudden en wachten in 2026 op hun grote doorbraak." In de zomervakantie blijft het park langer geopend dan gewoonlijk, namelijk tot 20.00 uur. De zomeravonden staan in het teken van "cocktails, livemuziek en speciale gastronomische aanbiedingen". Op zaterdag 4 juli vindt een groot jubileumfeest plaats.



