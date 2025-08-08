Welkom!
Drouwenerzand Attractiepark

Pretpark zet spectaculaire attractie te koop na verhogen lengte-eis

Vandaag, 11.58 uurBeeld: RDW

Het Drentse pretpark Drouwenerzand heeft een sensationele attractie te koop gezet. Via een handelaar wordt momenteel de thrillride XLR8 aangeboden, die sinds 2015 in het park te vinden is. Onlangs werd in opdracht van fabrikant KMG Rides de lengte-eis verhoogd. Sindsdien geldt een minimumlengte van 1.40 meter.

Gezien de jonge doelgroep van Drouwenerzand kunnen nu minder bezoekers een ritje maken. Als gevolg daarvan is besloten om na dit seizoen afscheid te nemen van de XLR8. "Beschikbaar vanaf begin november", staat in een verkoopadvertentie van ondernemer Martin Meijer.

Wie interesse heeft, kan contact opnemen met zijn firma Used Amusement Rides via usedamusement-rides.com. De XLR8 werd gefabriceerd in 2012. Na drie jaar op de kermis gereisd te hebben, werd de snelheidsmolen verplaatst naar Drouwenerzand.

Centrifuge
Het gaat om een prototype waarvan slechts één exemplaar is gebouwd. Acht armen met hangende gondels van twee personen worden razendsnel rondgedraaid, als een centrifuge. Door de snelheid zwenken de bakjes uit naar buiten. De naam is een verwijzing naar het Engelse woord accelerate.

