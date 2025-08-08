Plopsaland Deutschland

Foto's: in Plopsaland Deutschland ontstaat een gigantische rotsformatie in de vorm van een wolf

FOTO'S Bezoekers van Plopsaland Deutschland kunnen van dichtbij zien hoe het decor van een nieuwe familieachtbaan ontstaat. Het Duitse pretpark wil in het najaar een rollercoaster openen rond de Studio 100-animatiereeks 100% Wolf. Eén van de blikvangers wordt een gigantische rotsformatie in de vorm van een wolvenkop.

Het decorobject, gemaakt van spuitbeton, is al voor een groot deel af. Dat is te zien op actuele foto's van de Holiday Park Fanpage op Facebook. Uiteindelijk zal de achtbaantrein door de bek van de wolf rijden. De baan zelf staat al overeind. Ook het stationsgebouw krijgt vorm.

De 100% Wolf-attractie komt uit de fabriek van de Duitse firma Gerstlauer Amusement Rides. Het gaat om een 17,5 meter hoge en 645 meter lange family coaster, met een topsnelheid van 55 kilometer per uur. Een deel van het parcours wordt achteruit afgelegd.































