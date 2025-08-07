Disneyland Paris

Frozen-ijspaleis van Elsa krijgt vorm in Disneyland Paris

Disneyland Paris is bezig met de constructie van het ijspaleis van Elsa, als onderdeel van het nieuwe themagebied World of Frozen. Vanaf 2026 kunnen bezoekers van Disney Adventure World - de nieuwe naam van het Walt Disney Studios Park - een kijkje nemen in het koninkrijk Arendelle.

De afgelopen jaren verrezen al rotspartijen en huisjes. Nu wordt gewerkt aan een andere blikvanger: een ijspaleis van 13 meter hoog. De dertig verschillende onderdelen worden deze week bevestigd op een stalen constructie bovenop de 36 meter hoge North Mountain. In totaal weegt het gevaarte 15 ton.

Disney noemt het in een persverklaring "een belangrijke mijlpaal". "Dit unieke kasteel is een getrouwe replica van het kasteel dat Elsa op magische wijze creëert tijdens de iconische Let It Go-scène." De torens zijn bezet met ijskristallen én meer dan driehonderd Swarovski-kristallen.



Schittering

Het moet zowel overdag als 's avonds zorgen voor "een ongeëvenaarde schittering". Wie benieuwd is naar het eindresultaat, kan een kijkje nemen in Hong Kong Disneyland. Daar opende World of Frozen al in 2023, inclusief ijspaleis. Disneyland Paris heeft voor de Frozen-uitbreiding nog geen openingsdatum bekendgemaakt.