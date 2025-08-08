Efteling

De Efteling heeft een onbeperkte fastpass voor alle attracties, maar die is niet voor iedereen weggelegd

FOTO'S Alle wachtrijen overslaan in de Efteling? Officieel beschikt het Kaatsheuvelse sprookjespark niet over een fastpass-systeem: bezoekers kunnen nergens betalen om niet in de rij te hoeven staan. Toch bestaat er wel degelijk een onbeperkte voordringpas. De Efteling deelt dergelijke kaartjes uit aan vips.

"Bezoek vandaag onbeperkt alle attracties via de uitgang", valt erop te lezen. "Deze pas is alleen geldig op onderstaand geschreven datum. (Onverwachte) sluiting van attracties onder voorbehoud. Geldig voor één persoon." Daaronder staan vertalingen in het Engels, Duits en Frans.

Het attractiepark promoot de kaartjes nergens: ze zijn voorbehouden aan een select groepje. Doorgaans zijn dat bekende Nederlanders. In een Instagram-bericht laat iemand zien dat hij met de vip-pas door het park struint. Het gaat om Conner Charlie Viguurs, de broer van de populaire zanger Flemming.



Bossche bollen

Het kaartje is verstrekt door Efteling-directielid Koen Sanders, zo staat erop geschreven. De familie Viguurs verbleef onlangs in het Efteling Grand Hotel, waar naast vip-passen ook Bossche bollen klaarstonden op de kamer. Flemming en zijn gezin komen uit Den Bosch.



De Efteling heeft twee belangrijke redenen om beroemdheden voor te laten dringen. Door influencers in de watten te leggen, zullen ze uiteraard positiever terugkijken op hun bezoek en positiever over de Efteling spreken. Tegelijkertijd wordt op die manier voorkomen dat bekende Nederlanders voortdurend door andere bezoekers worden aangeklampt in wachtrijen.



Virtuele wachtrijen

Reguliere bezoekers die geen zin hebben om te wachten, zijn momenteel aangewezen op virtuele wachtrijen. Die zijn deze zomer beschikbaar bij twee attracties: Droomvlucht en Danse Macabre. Het concept werkt met een digitale reservering via de Efteling-app. Er zijn geen kosten aan verbonden.















