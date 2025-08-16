Efteling

Efteling lanceert nieuwe achtbaansouvenirs op Rollercoaster Day

FOTO'S International Rollercoaster Day gaat niet ongemerkt voorbij in de Efteling. 16 augustus is uitgeroepen tot de internationale dag van de achtbaan. Ter gelegenheid daarvan zijn vanaf vandaag nieuwe achtbaansouvenirs verkrijgbaar in de Efteling: polsbandjes, kofferlabels, magneten en emblemen - strijkpatches.

Ze staan in het teken van de zes rollercoasters in de Efteling: de Python, Joris en de Draak, Max & Moritz, De Vliegende Hollander, Vogel Rok en Baron 1898. Daarnaast zijn er nieuwe souvenirs in de stijl van de griezelspektakel Danse Macabre, al is dat natuurlijk geen achtbaan.

Op de labels staan slogans die bij de zeven attracties horen: "Ondersteboven van!", "Trekt ten strijde tegen het beest!", "Wie dit leest is gek!", "Ik zal vaeren!", "Een gevleugelde vlucht!", "Hooghmoed komt voor den val!" en "Vade retro!".



Overleefd

De polsbandjes worden "overwinningsbandjes" genoemd, bedoeld voor waaghalzen die een bepaalde attractie overleefd hebben. Ze kosten 2,50 per stuk. De emblemen zijn 5 euro, de labels 4,50 euro. Voor een magneet moet 3,50 euro afgerekend worden.



Alle nieuwe producten zijn verkrijgbaar in de twee winkels in het entreegebied: Efteldingen en Arcadeau. Vorig jaar werd de achtbaandag gevierd met speciale pins.



































