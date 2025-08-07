Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Waterpark Slagharen gaat weer open op dagen dat het pretpark gesloten is

Het waterparadijs van Attractie- en Vakantiepark Slagharen wordt weer opengesteld voor dagbezoekers. Na een pilot in het voorjaar zal waterpark Aqua Mexicana in september en oktober opnieuw de deuren openen op dagen dat de rest van het Overijsselse pretpark gesloten is.

Het gaat om maandagen, dinsdagen en woensdagen in de periode van 8 september tot en met 8 oktober. Het vakantiepark blijft dan wel toegankelijk. Verblijfsgasten én daggasten zijn op maandag en dinsdag welkom tussen 15.00 en 20.00 uur en op woensdag van 12.00 tot 20.00 uur.

Tickets zijn online verkrijgbaar via slagharen.com/aqua-mexicana, voor 9,50 euro per persoon. Daarnaast is er een speciaal arrangement voor kinderfeestjes. Voor 13,90 euro per persoon krijgen kinderen niet alleen toegang, maar ook friet met een snack en wat drinken.



Parkeren

Parkeren kan op een aparte parkeerplaats naast het waterpark. Slagharen noemt het "een unieke kans om voordelig te genieten van tropisch waterpret, zonder overnachting of toegang tot het attractiepark".



Aqua Mexicana staat volgens het park garant voor "een tropische zwemervaring op maar liefst 5200 vierkante meter", met waterspeelplaatsen en glijbanen in Mexicaanse stijl. Normaal gesproken is een bezoek automatisch gekoppeld aan een verblijf of dagje pretpark.