Efteling houdt Baron 1898 twee maanden dicht: dit gaat er gebeuren

Welke werkzaamheden gaat de Efteling uitvoeren tijdens de sluiting van Baron 1898? De populaire dive coaster uit 2015 blijft na de zomervakantie maar liefst negen weken buiten gebruik, van maandag 1 september tot en met vrijdag 31 oktober. Vandaag onthult de Efteling wat er in die periode precies gaat veranderen.

Zo ondergaat de achtbaan een schilderbeurt. Daarvoor komt een gedeelte van de baan in de steigers te staan, zodat er ook bij slecht weer gewerkt kan worden. "De Baron weet immers ook: tijd is geld", grapt uitvoerder Lorenzo Langelaar. Om de hoge plekken van de baan te bereiken, zet men hoogwerkers in.

Er verschijnt steigerwerk rond een gedeelte van de baan en de volledige schachttoren, de zogenoemde kathedraal van staal. "Zodat de grote reliëfs gedecoreerd kunnen worden", aldus Langelaar. Ook het attractiegebouw en horecalocatie 't Melkhuysje komen in de steigers te staan.



Decoratieve touch

Daar herstellen medewerkers plaatselijk stucwerk. Verder krijgen de bouwwerken "weer een frisse verflaag en nieuwe decoratie". De Efteling voorziet horecapunt De Verkleumde Kompel van "een nieuw kleurtje en decoratieve touch". In het gebouw zelf is aandacht voor het schilder- en tegelwerk.



Op technisch vlak reviseert men verschillende mechanische componenten van de attractie, zoals de motoren en remmen. Show- en werkverlichting worden vervangen door led. De buitenwachtrij krijgt een metamorfose met nieuw houten hekwerk, terwijl in de rij voor bezoekers met een beperking een overkapping gerealiseerd wordt.



De Gevoelighe Plaet

Net als eerder bij de Piraña en De Vliegende Hollander gebeurde, maakt de fotobalie bij de uitgang plaats voor een souvenirwinkeltje. Daar hoort een nieuwe naam bij: De Gevoelighe Plaet. "Na het verwijderen van de oude meubels krijgt de winkel een nieuwe inrichting, met onder andere een fotokassa-meubel en een zelfscankassa", laat de Efteling weten.



Op maandag 1 september start niet alleen het groot onderhoud bij de Baron: ook de voorbereidende werkzaamheden voor de nieuwe familieattractie Hooghmoed zullen dan beginnen. Hooghmoed wordt een driedubbele mini-freefall van de Duitse fabrikant Zierer, bedoeld voor bezoekers die Baron 1898 nog te spannend vinden of te klein zijn.



Fundering

De opening vindt plaats in het zomerseizoen van 2026. "We starten met het bouwrijp maken van het gebied", meldt de Efteling. De bestaande bestrating, het meubilair, de verlichting en de beplanting verdwijnen, zodat de bouwlocatie kan worden afgegraven. Zodra de ondergrondse infrastructuur ligt, volgt de aanleg van de fundering.



