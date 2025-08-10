Legoland Billund Resort

Legoland loopt inkomsten mis: beslissing van Ryanair kost bezoekers

Legoland in Denemarken heeft veel last van het wegvallen van vliegmaatschappij Ryanair. De bekende budgetairline besloot onlangs om niet meer te vliegen op de luchthaven van Billund, waar het Deense attractiepark ligt. Dat merkt Legoland aan de bezoekerscijfers. Die zijn lager dan gewoonlijk.

Ryanair vertrok uit Billund vanwege de invoering van luchtvaartbelasting. Het Ierse bedrijf klaagt over een "kortzichtig besluit van de Deense regering" dat de concurrentiepositie in gevaar brengt.

"De bereikbaarheid, de werkgelegenheid, het economisch herstel en de groei van Denemarken zullen onherstelbare schade oplopen", voorspelde Ryanair eerder. Naar verwachting betekent het vertrek een verlies van 1,1 miljoen passagiers. De maatschappij runde 24 van de 120 routes in Billund.



Compenseren

Eind maart vertrok de laatste Ryanair-vlucht uit Billund. Sindsdien krijgt Legoland minder toeristen over de vloer. "We merken duidelijk dat we een deel van de gasten mislopen die voorheen met Ryanair vlogen", laat het park weten. "Daarom doen we er momenteel alles aan om dat te compenseren met andere markten."



Legoland, dat eigendom is van de Britse groep Merlin Entertainments, wil zichzelf meer in de schijnwerpers zetten in landen als Duitsland, Polen en Zweden. Ook de komst van nieuwe attracties moet voor een boost zorgen. Volgend jaar opent een dubbele familieachtbaan. Men publiceert geen exacte bezoekerscijfers.