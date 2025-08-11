Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Skara Sommarland

Pretpark sluit restaurant vanwege ruzie tussen medewerkers

Gisteren, 21.34 uur

Een attractiepark in Zweden heeft een restaurant gesloten vanwege een ruzie tussen personeelsleden. Bezoekers van Skara Summerland kwamen onlangs voor een dichte deur te staan bij een eetgelegenheid. Dat had volgens het management te maken met een "personeelskwestie".

Dagblad Skaraborgs Läns Tidning weet dat het horecapunt eind vorige maand enkele uren eerder dan gewoonlijk sloot omdat twee medewerkers met elkaar op de vuist waren gegaan. Een voorlichtster ontkent dat er daadwerkelijk is gevochten.

Zij spreekt over "een persoonlijk voorval". "En om privacyredenen doen we daar geen uitspraken over." Wel geeft de woordvoerster aan dat bezoekers die al eten hadden besteld, nog geholpen zijn. Een dag later kon het restaurant weer open voor publiek.

Meer Skara Sommarland
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be