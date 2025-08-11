Skara Sommarland

Pretpark sluit restaurant vanwege ruzie tussen medewerkers

Een attractiepark in Zweden heeft een restaurant gesloten vanwege een ruzie tussen personeelsleden. Bezoekers van Skara Summerland kwamen onlangs voor een dichte deur te staan bij een eetgelegenheid. Dat had volgens het management te maken met een "personeelskwestie".

Dagblad Skaraborgs Läns Tidning weet dat het horecapunt eind vorige maand enkele uren eerder dan gewoonlijk sloot omdat twee medewerkers met elkaar op de vuist waren gegaan. Een voorlichtster ontkent dat er daadwerkelijk is gevochten.

Zij spreekt over "een persoonlijk voorval". "En om privacyredenen doen we daar geen uitspraken over." Wel geeft de woordvoerster aan dat bezoekers die al eten hadden besteld, nog geholpen zijn. Een dag later kon het restaurant weer open voor publiek.



