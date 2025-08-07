Nieuws

Geen broodje mee naar binnen: klacht over strenge regels in Spaanse pretparken

Een consumentenorganisatie haalt uit naar Spaanse attractieparken. Volgens FACUA, een soort Spaanse Consumentenbond, overtreden grote pretparken de regels met strenge regels voor het meebrengen van eigen eten en drinken. In nagenoeg alle parken is dat namelijk niet toegestaan.

Daarom heeft FACUA een klacht ingediend bij de overheid. Volgens de belangenclub verplichten de attractieparken het publiek om voedsel en dranken aan te schaffen voor hoge prijzen. Men verzoekt de autoriteiten om disciplinaire maatregelen te nemen tegen Isla Mágica, Parque Warner, PortAventura en Terra Mítica.

Het beleid zou namelijk in strijd zijn met de consumentenwet. Die schrijft voor dat bedrijven zich niet schuldig mogen maken aan "ongevraagde bijkomende diensten". De pretparken misbruiken hun positie, aldus FACUA.



Illegale wijze

Men benadrukt dat dergelijke regels niet gelden bij andere grote Europese trekpleisters, zoals Disneyland Paris, Parc Astérix, Europa-Park, Legoland Windsor of Tivoli Gardens. Spaanse parken zouden "hun winsten op illegale wijze vergroten door consumenten te dwingen om eten en drinken te kopen".



Parque Warner en Terra Mítica beweren dat de regel noodzakelijk is om "hygiëne- en veiligheidsredenen". PortAventura en Isla Mágica geven geen verklaring voor het verbod op eten en drinken dat buiten de parkgrenzen is gekocht. FACUA beweert dat er "uitsluitend economische motieven" zijn.



Ministerie

FACUA strijdt al langer tegen het verbod. Eerder werden de pretparken individueel aangeklaagd. De organisatie verloor enkele maanden geleden nog een zaak tegen Parque Warner. Nu is de hoop gevestigd op het Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030: het ministerie verantwoordelijk voor sociale rechten en consumentenzaken.