Walibi Belgium

Video: in een klein gedeelte van Walibi Belgium is het al Halloween

VIDEO Walibi Belgium is begonnen met het promoten van het halloweenseizoen. In een voormalig treinstation werd een horrordecor gerealiseerd, waar af en toe angstaanjagende geluiden klinken en lichteffecten te zien zijn. Ook verschijnen er onheilspellende boodschappen op een spiegel.

Het gaat om het stationsgebouw van de voormalige treinbaan Music Express, gesloten in 2017. De kamer moet een vervallen toiletruimte voorstellen, waar het blijkt te spoken. Aan de muren hangen recensies van bezoekers die beweren dat ze niet onder de indruk waren en niets eng vonden.

Het Belgische pretpark introduceerde vorig jaar een nieuw concept voor Halloween onder de noemer Ibilaw: het woord Walibi, maar dan achterstevoren. Volgens het achtergrondverhaal raakte het jongetje Bill tientallen jaren geleden vermist tijdens een dagje uit.



Parallel universum

Hij kwam terecht in een parallel universum. Nu is hij terug om wraak te nemen en terreur te zaaien. In de sinistere spiegel is ook te zien wanneer het evenement dit jaar plaatsvindt: van zaterdag 11 oktober tot en met zondag 2 november.