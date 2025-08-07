Efteling

Foto's: deze koffers verraden dat ook bekende Efteling-bewoners in het Efteling Grand Hotel slapen

FOTO'S Het Efteling Grand Hotel is niet alleen in trek bij Efteling-fans, maar ook bij verschillende Efteling-bewoners. Hotelgasten kunnen op de gangen bagagetrolley's tegenkomen met koffers van sprookjesfiguren. Een voorbeeld is een verzameling met zeven koffertjes gevuld met stro, met een ouderwets ganzenbordspel erbij.

Het gaat zogenaamd om de koffers van de zeven geitjes. De doos met de zogenoemde "herkauwers-editie" van het "Oud Efteling Ganzenspel" bevat verschillende komische en toepasselijke kreten, waaronder "De klok rond vermaeck sonder gemecker!". Ook zien we het jaartal 1973.

Sinds dat jaar is De Wolf en de Zeven Geitjes te vinden in het Sprookjebos. Andere bagage lijkt toe te behoren aan Gustave Hooghmoed, de gierige mijnbaron van Baron 1898. Hij nam sjaaltjes en mijnattributen als pikhouwelen mee, voor zijn mijnwerkers.



Gigantische laarzen

Ook de reus checkte kennelijk in bij het hotel, want er staat eveneens een trolley met twee gigantische laarzen en een knapzak. De bagagekarren wisselen regelmatig van plaats en verdieping, zodat hotelgasten meerdere decorobjecten kunnen zien tijdens hun verblijf.



De elementen moeten een Efteling-touch toevoegen aan het moderne hotelinterieur, dat op enkele details na geen typische Efteling-uitstraling heeft. Wel hangen er ontwerptekeningen op de hotelkamers en liggen er verschillende herkenbare attributen uit het attractiepark in de lobby.



Efteling Wonder Hotel

Decorateurs en vormgevers leefden zich onlangs al uit met thematische koffers voor het Efteling Wonder Hotel, dat begin dit jaar verbouwd werd. Daar zijn in de lobby koffers te vinden met verwijzingen naar Efteling-attracties en -personages.



































