Familiepark Drievliet

Naast achtbaanonderdelen biedt Drievliet nu ook attractieborden aan

FOTO'S Drievliet biedt nog meer exclusieve items aan voor pretparkfans. Het Haagse pretpark is begonnen met de verkoop van authentieke borden uit het park. Het gaat om decorstukken en informatieborden die jarenlang gebruikt werden bij de attracties.

Vorige maand gooide men al wielen en veiligheidsbeugels van lanceerachtbaan Formule X in de verkoop. Dat bleek een succes: bijna alle onderdelen zijn inmiddels uitverkocht. "Vanwege dat succes hebben we besloten om het aanbod uit te breiden", legt een woordvoerder uit.

Fans krijgen nu de kans om borden van onder meer Formule X, El Loco, de Jungle Show en Cinemagic 5D aan te schaffen. Ook oude plattegrondborden worden te koop aangeboden. De prijzen variëren van 15 tot 140 euro per stuk. Daarnaast zijn er nu wielen van de achtbaan Kopermijn.



Vervangen

Het assortiment zal de komende tijd nog uitgebreid worden, want Drievliet is van plan om alle oude attractieborden stapsgewijs te vervangen.