Attractiepark Toverland

Toverland pakt conferentieruimte aan: ander thema en nieuwe naam

FOTO'S Toverland geeft een verouderde vergaderruimte een opknapbeurt. Het Limburgse attractiepark vernieuwt Confertainment-room Mystique, gelegen in de overdekte hal Wunderwald. Daarbij hoort naast een ander thema ook een nieuwe naam, die later bekendgemaakt wordt.

De locatie bevindt zich naast de uitgang van bobsleebaan Maximus' Blitz Bahn. Het doel is "om er weer een mooie representatieve vergader- en presentatieruimte van te maken, in de sfeer van het Wunderwald", vertelt een woordvoerder. Dat themagebied draait om Oostenrijkse sferen.

Mystique is in het verleden ook ingezet als spookhuis, voor het laatst in 2023. De verbouwing vindt de komende periode gefaseerd plaats. "We brengen de uitstraling meer in lijn met de rest van het Wunderwald", luidt de uitleg.



Efteling

Overigens heeft de aankomende naamswijziging volgens Toverland niets te maken met het feit dat de Efteling tegenwoordig een restaurant heeft met de naam Mystique: men vindt de term simpelweg niet meer passen bij het nieuwe uiterlijk en de Oostenrijkse omgeving.











