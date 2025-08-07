Welkom!
Avonturenpark Hellendoorn

Video: Avonturenpark Hellendoorn presenteert illusieshow met Alfredo Lorenzo

Vandaag, 14.59 uur

VIDEO Avonturenpark Hellendoorn trakteert bezoekers deze zomer op een illusieshow. De jaarlijkse Zinderende Zomeravonden in het Overijsselse familiepretpark worden opgeluisterd door illusionist Alfredo Lorenzo. Hij treedt op woensdagen in de zomervakantie meermaals per dag op in het Gouden Theater Paleis.

Naast een reeks illusies wordt gezorgd voor een licht- en laserspektakel. De voorstelling met de naam Alfredo Lorenzo en de Magische Kamer vormt dit jaar het hoogtepunt van de Zinderende Zomeravonden, die plaatsvinden op vier woensdagen tot en met 20 augustus.

Ook de rest van het park krijgt een magisch tintje. Zo waagt Kareltje de Kok zich ook aan goocheltrucs, met wisselend succes. Om 16.00 uur start de Magische Zomerparade, gevolgd door een dansshow bij zweefmolen Piraat Enterhaak. Looopings kan een videocompilatie laten zien van het entertainment.

Monty Magnetica
Verder zijn er straatacts met berenmascotte Baba, goochelaar Monty Magnetica, de ridders van achtbaan RidderStrijd, Professor NulNix en avonturier Roger. Op het plein bij achtbaan Rioolrat en interactieve darkride Discovery Club begint om 20.00 uur de Magische Zomeravondshow, een slotvoorstelling met alle figuren en een dansgroep.

Avonturenpark Hellendoorn is tijdens het zomerfestival geopend van 10.00 tot 20.00 uur. Het entertainmentprogramma barst los om 15.00 uur. Speciale avondtickets van 19,95 euro zijn vanaf dat moment geldig. Reguliere entreekaarten en abonnementen geven de hele dag toegang.



