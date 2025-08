Efteling

Youtuber doet stoftest in Efteling-hotel: kamer is niet schoon

FOTO'S Hoe schoon zijn de kamers in het vernieuwde Efteling Wonder Hotel? Youtuber Alwin Ritstier en zijn vrouw Ghislaine verbleven onlangs in het hotelcomplex, waarvan de benedenverdieping begin dit jaar volledig gerenoveerd werd. De kamer van het koppel bleek erg stoffig te zijn.

Dat laten de twee zien in een verslag op het YouTube-kanaal Vet Gezellig. "Ik ben wel benieuwd", zegt videomaker Ritstier in zijn video als zijn vrouw hem vraagt om een stoftest te doen. Hij haalt zijn vinger meermaals over het meubilair. Overal blijkt een dikke laag stof op te zitten. "Oef, dat is inderdaad wel veel stof", klinkt het.

"De stoftest doorstaat het niet", luidt de conclusie. Vervolgens gaat het van kwaad tot erger: de kamer lijkt een stofnest te zijn. "Wow! Oké, dit is wel een beetje gek." De hotelgasten verbazen zich over de gebrekkige hygiëne in de kamer. "Ik vind wel dat het elke keer gestoft moet worden. Zeker als iemand misschien last heeft van astma."



Geen klacht

Ook de kraan in de badkamer was niet helemaal schoon. De youtubers hebben nog getwijfeld over het inlichten van het personeel. "Ik vraag me wel af, moet je dit trouwens melden bij de receptie?" Toen kozen ze ervoor om geen klacht in te dienen. "Ik vind het wel echt stoffig hoor."



Later stapten de twee toch naar de receptie, valt te lezen in een reactie onder de video. "Ik heb het gemeld toen we naar huis gingen. Was na het filmen. Ze gingen het meenemen met de controle." Voor het schoonmaken van de kamers in het hotel is de firma CSU verantwoordelijk.