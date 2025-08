Phantasialand

Nieuwe beleving in Phantasialand-hotel: themakostuums te huur

FOTO'S Wie blijft slapen in het hotel bij Phantasialand-achtbaan F.L.Y. krijgt de kans om zichzelf helemaal onder te dompelen in de themawereld Rookburgh. Het Duitse pretpark verhuurt sinds kort themakostuums aan gasten van Hotel Charles Lindbergh. Op die manier kunnen ze volledig opgaan in de steampunksfeer.

Hotelgasten van Charles Lindbergh wanen zich aeronauten: luchtvaarders die overnachten in speciale cabines, vlak naast de bekende flying coaster F.L.Y. en parkdeel Rookburgh. Nu krijgen ze de kans om tijdens het verblijf een speciale outfit te dragen, bijvoorbeeld voor cosplay en fotoshoots.

De beschikbare collectie bestaat uit "extravagante kleding vol verfijning, karakter en de geest van de luchtvaart" in verschillende maten, aldus Phantasialand. "Geselecteerde stoffen, fijne accessoires en gedurfde visies worden mode met karakter: soms elegant, soms extravagant - met pilotenbril, pak en hoge hoed."



49,90 euro

Het concept wordt The Aeronaut's Wardrobe genoemd. Voor 49,90 euro per persoon kunnen bezoekers een pasmoment met persoonlijk advies boeken, om zo een eigen outfit samen te stellen. Dat is dagelijks mogelijk tussen 14.00 en 19.00 uur. De geleende verkleedkleding moet na afloop uiteraard weer ingeleverd worden, de volgende dag tussen 09.00 en 12.00 uur.