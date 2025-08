Waterworld

Meisje (4) overleden na incident in bekend Engels zwemparadijs Waterworld

Een bezoek aan het Engelse waterpark Waterworld is maandagmiddag fataal afgelopen voor een 4-jarig meisje. Ze overleed na een ernstig voorval in het populaire zwemcomplex in Stoke-on-Trent. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Het slachtoffer werd nog met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar medische hulp mocht niet meer baten.

Het drama speelde zich rond 16.15 uur af in de Lagoon-zone van het park, een gedeelte met onder meer een peuterbad en speeltoestellen. Het meisje werd bewusteloos aangetroffen aan de rand van het zwembad. Medewerkers van Waterworld startten direct met reanimeren, waarna de hulpdiensten binnen enkele minuten arriveerden.

Op de parkeerplaats landde een traumahelikopter. Bezoekers moesten het zwembad halsoverkop verlaten. De politie spreekt van een "ernstig incident" en heeft een onderzoek ingesteld naar de precieze toedracht. Meerdere agenten en rechercheurs waren urenlang aanwezig in het park. Getuigen worden opgeroepen om zich te melden.



Gesloten

Waterworld blijft dinsdag gesloten uit respect voor de nabestaanden. "Onze gedachten gaan uit naar de familie in deze moeilijke tijd", meldt een woordvoerder van het park. Waterworld, dat jaarlijks honderdduizenden bezoekers trekt, staat bekend als een van de grootste overdekte waterparken van het Verenigd Koninkrijk.