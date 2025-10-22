Kermis

Leiden maakt zich op voor allereerste Kamelenrace-kampioenschap

VIDEO In Leiden vindt aankomend weekend een opvallend nieuw kampioenschap plaats: het eerste Open Kampioenschap Kamelenrace. Op zaterdag 25 oktober verandert het Garenmarktplein in een wedstrijdarena voor rollende kamelen. Het evenement wordt georganiseerd door stadsplatform Liever in Leiden.

Deelnemers nemen het tegen elkaar op in drie categorieën: kinderen tot en met 12 jaar, teams van maximaal zeven personen en individuele volwassenen. Volgens de organisatie was er plaats voor in totaal ruim duizend deelnemers, maar de inschrijvingen zijn inmiddels gesloten.

Het programma begint om 11.00 uur met de kinderrace, gevolgd door de teamcompetitie van 13.00 tot 15.45 uur. Volwassenen strijden individueel tussen 16.00 en 20.30 uur om de titel Nederlands Kampioen Kamelenrace. De beste deelnemers uit de poulefase stoten door naar de finalerondes, waar uiteindelijk één winnaar overblijft.



Ballen vast

Het populaire kermisspel draait om snelheid, precisie en een flinke dosis geluk. Spelers laten hun kameel voortbewegen door balletjes te rollen in gaten met verschillende puntenwaarden. Bij de start roept de spelleider steevast: "Ballen vast... En rollen maar!"