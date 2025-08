Aalborg Zoo

Deense dierentuin roept bezoekers op: laat je huisdier voeren aan de roofdieren

Een dierentuin in Denemarken doet een merkwaardige oproep aan het publiek. Aalborg Zoo vraagt bezoekers of ze misschien nog huisdieren hebben die geëuthanaseerd kunnen worden. Die kunnen namelijk dienen als voer voor de roofdieren in het park. Men accepteert kippen, konijnen, cavia's en paarden.

"Wist je dat je kleinere huisdieren kunt doneren aan Aalborg Zoo?", staat in een Facebook-bericht. "Kippen, konijnen en cavia's maken een belangrijk onderdeel uit van de voeding van onze roofdieren - vooral de Euraziatische lynx, die een prooi zoekt vergelijkbaar met waar hij in het wild op zou jagen."

De oproep leverde de afgelopen dagen honderden boze reacties op. Toch staat de dierentuin volledig achter het beleid. "In dierentuinen hebben we de verantwoordelijkheid om de natuurlijke voedselketen van de dieren na te doen, zowel qua dierenwelzijn als professionele integriteit."



Goede methode

Het park is geïnteresseerd in huisdieren die om bepaalde redenen niet meer gewenst zijn. "Ze worden op humane wijze geëuthanaseerd door getraind personeel, om daarna als voer gebruikt te worden." Aalborg Zoo vindt het een goede en natuurlijke methode.



"Op die manier gaat niets verloren en zorgen we voor natuurlijk gedrag, voeding en welzijn van onze roofdieren." Huisdieren kunnen op werkdagen tussen 10.00 en 13.00 uur zonder afspraak gedropt worden, maar niet met meer dan vier tegelijk. De website van het park vermeldt dat ook levende paarden van harte welkom zijn, om ter plekke geslacht te worden voor consumptie.



Belastingvoordeel

Ze moeten wel gezond zijn en voldoen aan bepaalde afmetingen. "We ontvangen het paard als donatie en u kunt belastingvoordeel ontvangen voor de waarde ervan." De waarde wordt berekend op basis van 5 Deense kroon per kilogram. Er kan een wachtlijst zijn, zo waarschuwt de dierentuin.



Naast boze commentaren kwamen er ook veel ludieke reacties. "Wat als ik mijn kinderen deze vakantie helemaal zat ben?", schrijft iemand bijvoorbeeld op Facebook. Daarop laat Aalborg Zoo weten dat kinderen van harte welkom zijn, maar niet als voedsel. "Hier accepteren we alleen dieren met veren of vacht."