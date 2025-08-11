Bobbejaanland

Foto's: Bobbejaanland bouwt gesloten attractie Forbidden Caves om tot megaspookhuis

FOTO'S De gesloten attractie The Forbidden Caves in Bobbejaanland krijgt een tweede leven. Komend najaar wordt de locatie van de 3D-simulator gebruikt voor een nieuw spookhuis, in samenwerking met filmmaatschappij Paramount. Dat kan Looopings als eerste melden. De werkzaamheden zijn al in volle gang, blijkt uit uitgelekte bouwfoto's.

Bobbejaanland kondigde eerder dit jaar al een "gloednieuw megaspookhuis" aan in samenwerking met Paramount. Toen was nog niet duidelijk waar het haunted house zou komen te liggen. Nu weten we dat The Forbidden Caves, open tussen 2015 en 2023, vanaf oktober een betaalde horrorattractie zal huisvesten.

De beleving is toegankelijk tijdens het halloweenseizoen. Bobbejaanland kan het nieuws nog niet bevestigen. Foto's van de bouwplaats verraden dat tegen de voormalige Forbidden Caves-loods een houten façade wordt gebouwd.



Rotspartijen

We zien ook gangen met rotspartijen, een houten poort en een trap richting een verdieping. Uit de plafonds steken kabels voor verlichting of speciale effecten. Het attractiegebouw van The Forbidden Caves bevindt zich tussen de achtbanen Fury en Revolution. Acteurs zullen bezoekers hier straks de stuipen op het lijf jagen.



Het is nog niet duidelijk welk filmmerk Bobbejaanland aan de ervaring gaat koppelen. Tot nu toe telde het park zeven spookhuizen: Wrecked, Alice in Horrorland, Monastery, Texas Butcher, Bazaar Bizarre, Yummy en Corp Pest Control. Zusterpark Movie Park in Duitsland werkte vorig jaar al samen met Paramount voor het spookhuis A Quiet Place.



















