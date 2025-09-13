Disneyland Paris

Video: Walt Disney Studios nog één keer in Hollywood-sferen tijdens speciale feestavond in Disneyland Paris

VIDEO Het Walt Disney Studios Park van Disneyland Paris staat aan de vooravond van een grote transformatie: als begin 2026 de nieuwe naam Disney Adventure World wordt geïntroduceerd, verdwijnt het film- en studiothema van het park definitief naar de achtergrond. Tijdens een speciaal evenement voor abonnementhouders hulde het 23 jaar oude park zich nog één keer in Hollywood-sferen.

Vrijdagavond vond na sluitingstijd, tussen 21.00 en 02.00 uur, de Disney Starlight Night plaats, met exclusief entertainment en bijzondere meet-and-greets. Nagenoeg alle attracties waren geopend. Disney-fans die er niet bij waren, kunnen nu wel een videoverslag van de avond bekijken. Op YouTube is een bijna anderhalf uur durende reportage te bekijken met de eenmalige producties.

Hoogtepunt was de theatershow The Amazing Premiere (L'Incroyable Avant-Première) in het Studio Theater, waar normaal gesproken een Pixar-voorstelling wordt vertoond. Daarin kwamen Mickey Mouse, Minnie Mouse, Remy, Emile, Linguini, Roger Rabbit, Edna Mode, Mr. Incredible, Elastigirl, Frozone, Max Goof en Goofy voor.



Sparkling Royal Ball

Het Animagique Theater, bekend van Mickey and the Magician, werd dit keer gebruikt voor een ingetogen muzikale voorstelling met livemuzikanten en Disney-prinsen en -prinsessen: The Sparkling Royal Ball (L'Étincelant Bal Royal). Studio D werd gebruikt voor Disney Trivia Challenge, terwijl het Theater of the Stars - de arena van Back to Wonderland - veranderde in een openluchtdisco: de Cheshire Cat's DJ Party (La DJ Party du Chat du Cheshire).







De Marvel-superhelden in Avengers Campus trokken zich weinig aan van de Hollywood-vibe, bleek tijdens de act Heroïc Appearances (Apparitions Héroïques). Star-Lord en Gamora bleken hun eigen problemen te hebben, die - zoals wel vaker - opgelost konden worden door te dansen. De Guardians of the Galaxy kregen voor de gelegenheid wel gezelschap van een bijzondere gast: Deadpool.



Hollywood Boulevard

Het officieuze afscheid van het Walt Disney Studios Park ging ook gepaard met het opnemen van een belangrijke filmscène op Hollywood Boulevard. Toeschouwers van de interactieve show That's A Wrap (C'est Dans La Boîte) konden zien hoe regisseur Charlie De Luca grote moeite had met het afmaken van zijn film. Gelukkig kon hij rekenen op de hulp van omstanders.



La Place de Rémy, het plein bij de attractie Ratatouille, werd opgeluisterd door een accordeonist met dansers, terwijl de binnenwachtrij van The Twilight Zone Tower of Terror tot leven kwam dankzij acteurs. Echte Disney-fans konden in de rij staan voor het ontmoeten van figuren die zichzelf niet vaak laten zien in de Disney-parken.



Darkwing Duck

Voorbeelden waren Raya, Darkwing Duck, Turbo McKwek, Mighty Thor, Scarlet Witch, The Thing, Bullseye, Needleman, Sulley en Anger. Bij het overdekte terras naast Tower of Terror verschenen BDX-droids: interactieve Star Wars-robots.