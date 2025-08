Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Anderhalf jaar onbeperkt toegang tot Attractiepark Slagharen voor nog geen 48 euro: 'Spectaculaire actie'

De abonnementen van Attractiepark Slagharen gaan weer in de uitverkoop. Het Overijsselse pretpark verkoopt nu online abonnementen die anderhalf jaar geldig zijn, tot begin 2027. De Zilver-variant kost tijdelijk nog geen 48 euro, een korting van 40 procent. Men spreekt over een "spectaculaire actie".

Wie nu een abonnement voor seizoen 2026 afsluit, mag ook al tijdens het resterende seizoen 2025 naar binnen. De prijzen liggen tot en met dinsdag 2 september lager dan gewoonlijk. Zo kost de Zilver-variant geen 79,90 euro, maar 47,94 euro. Dat is inclusief entree, 10 procent korting op bepaalde overnachtingen, 50 procent korting op parkeren en een snackmenu in 2026.

"Met deze actie kunnen bezoekers meer dan ooit genieten van alles wat Slagharen te bieden heeft", laat een woordvoerster weten. "Van de Wild West Summer en Summer Nights op dit moment, tot de spannende halloween-evenementen Scary Prairie en Western Nightmares in oktober." In november en december staan events met Sinterklaas en de Kerstman op de planning.



Gratis parkeren

De varianten Goud en Platinum bieden extra voordelen, zoals gratis parkeren, een pin, een vrijkaartje, extra kortingen en toegang tot andere parken. Het Goud-tarief bedraagt nu 56,94 euro in plaats van 94,90 euro, voor Platinum vraagt men 68,94 euro in plaats van 114,90 euro. De Brons-pas is geen onderdeel van de actie.



"We willen mensen nu al laten uitkijken naar het seizoen van 2026 en tegelijkertijd belonen met directe toegang tot de rest van dit jaar", vult de voorlichtster aan. Slagharen staat bekend om regelmatig terugkerende kortingsacties. Anderhalf jaar toegang tot het park is momenteel goedkoper dan één dag Efteling.