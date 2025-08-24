Disneyland Paris

Disney-personage Raya voor het eerst te zien in Disneyland Paris

FOTO'S Disneyland Paris verwelkomt deze week Raya, het titelpersonage van de animatiefilm Raya and the Last Dragon uit 2021. Als onderdeel van World Princess Week - van zaterdag 23 tot en met zondag 31 augustus - kunnen bezoekers op verschillende plekken in het Disneyland Park prinsessen tegen het lijf lopen.

Eén daarvan was nooit eerder te ontmoeten in het Europese Disney-resort. "Voor het eerst worden alle dertien Disney-prinsessen herenigd", laat Disneyland Paris weten. Naast Raya's debuut zijn ook Sneeuwwitje, Assepoester, Doornroosje, Ariel, Belle, Jasmine, Pocahontas, Mulan, Tiana, Rapunzel, Merida en Moana aanwezig.

Sneeuwwitje is te spotten in het decor van de souvenirwinkel La Chaumière des Sept Nains, Belle verschijnt in het voormalige Bureau Passeport Annuel. Andere figuren kregen hun eigen meet-and-greet-plek verspreid over het park. Raya bevindt zich in de buurt van Colonel Hathi's Outpost Restaurant, in Adventureland.



Vijf eeuwen

Raya and the Last Dragon speelt zich af in Kumandra, waar mensen en draken ooit samenleefden. Een verwoestende plaag maakte daar een einde aan. Raya, de dochter van een stamhoofd en opgeleid als krijger, gaat vijf eeuwen later op pad om de laatste draak, Sisu, te vinden.











































