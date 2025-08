Dierenpark Zie-Zoo

Introductie van rode honden in Brabantse dierentuin kent fatale afloop

VIDEO De komst van twee rode honden naar een Brabantse dierentuin is fataal afgelopen. Dierenpark Zie-Zoo in Volkel verwelkomde onlangs twee mannelijke rode honden. Het was de bedoeling om ze te introduceren bij de groep vrouwtjes in het park, maar dat ging mis. De ontmoeting mondde uit in een bloedbad.

De twee rode honden waren oude bekenden voor Zie-Zoo: ze werden er namelijk geboren in 2018. Toen de groep te groot werd, zijn meerdere dieren verhuisd naar een ander park. Vanwege de sluiting van die dierentuin kwamen de dieren onlangs terug naar Zie-Zoo, in overleg met het Europese fokprogramma.

Voor drie terugkerende rode honden kon een nieuw onderkomen gevonden worden, voor de overige twee mannetjes niet. Men besloot ze te castreren en bij de bestaande groep van acht vrouwtjes te plaatsen. "Dit was een risicovolle stap omdat rode honden sterk territoriaal zijn en in hechte roedels leven", vertelt het hoofd dierverzorging van Zie-Zoo in een videoboodschap.



Ernstig gewond

"Ondanks zorgvuldige voorbereiding en een rustige introductieperiode bleek samenvoegen helaas niet mogelijk." De mannelijke rode honden raakten ernstig gewond. Daarom is "uit welzijnsoverwegingen en in het belang van de dieren" besloten ze te euthanaseren.