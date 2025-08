Efteling

Efteling-medewerkers pochen met recordomzet bij horecapuntje: 5621 euro op één dag

Hoeveel euro levert een horecapuntje in de Efteling op? Dankzij een foto van achter de schermen hebben we daar nu een idee van. Op social media verscheen een foto van een personeelsruimte van horecalocatie 't Gebraad. Daar staat een memobord waarop het personeel per jaar het dagrecord qua omzet bijhoudt.

"Ik ging vanmiddag een broodje bal halen en tot mijn verbazing stond de medewerkersdeur open bij 't Gebraad, waar dus een whiteboard hangt met de dagrecordomzet", zo valt te lezen op X. "Iets wat je niet iedere dag ziet natuurlijk."

Maar wat wordt er dan verdiend? Het dagrecord stamt op dit moment uit 2022. Toen harkte 't Gebraad op één dag 5621 euro binnen voor de Efteling. Een jaar later was dat op de topdag 4228 euro, gevolgd door 5357 euro in 2024.



Gehaktbal

Dit jaar bleef de teller tot nu toe steken op 3814 euro. "Tot 21.00 open geweest", staat erbij gekrabbeld. 't Gebraad, gelegen naast restaurant Het Witte Paard, wordt gepromoot onder de noemer "Hollandse vleesspecialiteiten". Het aanbod bestaat onder meer uit broodjes gehaktbal en rookworst.